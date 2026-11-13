Til tross for strålende utevær sist lørdag var det rundt 80 små og store som valgte å bruke noen timer innomhus for å delta i feiringen av ettårsdagen til Klyv klatresenter.

Saudas ordfører Håvard Handeland er som kjent ikke redd for å forsøke seg i klatreveggene. Her er han på veg opp den nye veggen som ble åpnet sist helg. Privat.

Det første leveåret til det høyreiste bygget i Skolegata har vært en fantastisk opptur for Sauda klatreklubb, og tilbudet framstår som noe man bare finner på betydelig større steder enn Sauda. Klubbens medlemstall har hatt en betydelig vekst og besøket i hallen består både av faste klatrere og mange drop-in besøk fra fastboende og tilreisende. Klubben har enda en jobb å gjøre for å tilgjengeliggjøre og ufarliggjøre klatring for alle brukergrupper.

Ordførar Håvard Handeland med leder av Sauda klatreklubb, Kristina Letnes. Privat.

Sist uke startet klubben derfor opp treningstilbud for ungdom i 5.-7. klasse. Dette er et prøveprosjekt og det jobbes også med mulighet for trening og instruksjon for flere aldersgrupper.

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I oktober var veggleverandør Walltopia i Sauda for å montere vår nye klatrevegg oppe på messaninen i hallen. Her har vi nå fått oss en litt snillere nybegynner- og kursklatrevegg med 10-meters høyde. Vi ser allerede etter få ukers drift at tilbudet er spesielt populært hos de yngste og at familiene setter pris på et tilrettelagt område. Den nye klatreveggen er finansiert gjennom utstrakt dugnadsinnsats og pengegaver fra både lokale og regionale sparebankstiftelser. Prosjektleder Glenn Tore Løland var ikke tilstede under den offisielle åpningen, men skal sammen med prosjektgruppa ha ros for å ha vært en stødig frontfigur helt fra prosjektets spede start tilbake i 2019 og frem til den siste klatreveggen var på plass nå i oktober.

Det finnes knapt en aktivitet som kombinerer allsidig motorisk utvikling og mental tilstedeværelse på en så morsom måte som klatring. Åge Fjellheim Midtun

Styremedlem Andreas Rolfsen var konferansier for dagen under noen minutters uhøytidelig åpning av den nye veggen. Han fortalte litt om aktiviteten Klyv har skapt for klatremiljøet det siste året og trakk spesielt fram den enorme dugnadsinnsatsen som har blitt gjort - og fortsatt gjøres - for å drifte klatringens storstue på en god og sikker måte. I tillegg benyttet Rolfsen anledningen til å hedre Sauda klatreklubb sin avtroppede, mangeårige frontfigur og leder, Olaf Årthun, for hans innsats i det lokale klatremiljøet over mange tiår. Nå har han gått ut av styret, men er fremdeles godt synlig i hallen med sin hyppige tilstedeværelse både som klatrer og dugnadsressurs.

Noen vil kanskje huske ordfører Håvard Handelands flyvende snorklipping under åpningen av Klyv i fjor. Ordføreren var selvsagt på plass denne gangen også - om enn ikke på en like spektakulær måte - men med rosende ord og en blomsterbukett som ble overrakt klatreklubbens leder Kristina Letnes.

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Sauda klatreklubb ønsker å presentere klatring som en breddesport som passer absolutt alle. Det finnes knapt en aktivitet som kombinerer allsidig motorisk utvikling og mental tilstedeværelse på en så morsom måte som klatring. Er dette noe du kunne tenke deg å prøve ut så er du hjertelig velkommen til å komme innom på besøk!