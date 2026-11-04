– Konsert, cassoulet og allsang på Smeltedigel

Rune Geiss Fløgstad stilte med gitar og sin fantastiske rockestemme på Sauda Smeltedigel. Privat

Det ble skikkelig god konsertstemning på Sauda Smeltedigel! For første gang prøvde vi oss med konsert, og Rune Geiss Fløgstad stilte med gitar og sin fantastiske rockestemme.

Rundt 20 deltakere, både nye og kjente fjes, samlet seg til en kveld med god musikk, mat og drøs. Denne gangen samarbeidet vi med Fatnes Vestre, som hadde laget en nydelig cassoulet, en fransk gryterett som virkelig falt i smak.

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Utover kvelden ble det både folk rock, kjente sanger og mye latter. Til og med Sauda-sangen fikk sin egen Smeltedigel-versjon:

"I Sauda har vi Smeltedigel,

og gammal stor fabrikk.

Men det e her me hørre te,

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det e her me helst vil bu.

Å finna nye venner

og bare våga å gå til Smeltedigel. "

Og kanskje er det nettopp det siste som er så viktig: Å våge å komme! Ensomhet og sosial usikkerhet er noe flere kjenner på enn vi kanskje tror, men som det ikke alltid er så lett å snakke om. Noen har lyst til å komme seg ut og møte folk, men kvier seg litt. Da er Smeltedigel en fin plass å begynne. Her kan du bare stikke innom, enten du kommer alene eller sammen med noen. Alle er velkomne!

Og stemningen denne kvelden? Så god at de siste gjestene nesten måtte kastes ut!

Tusen takk til Rune, Fatnes Vestre og alle som kom og gjorde kvelden så kjekk!

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Ref. Sabine Otto-Rød