Sauda Bokseklubb fikk en fantastisk debut under Rekruttmesterskapet 13.–15. november. Daniil Shevel gikk helt til topps og ble rekruttmester, mens Oleksii Veretiuk sikret seg medalje i sin aller første konkurranse.

Oleksii Veretiuk (til venstre) og Daniil Shevel, her sammen med en av de to hovedtrenerne, Kai Rasmus. Privat.

Begge bokserne har trent i klubben i rundt 18 måneder. Resultatene viser hvilken utvikling de har hatt gjennom målrettet trening, stor innsats og mange timer i bokselokalet.

– Vi er utrolig stolte av Daniil og Oleksii. De har lagt ned et imponerende arbeid og viste både mot, disiplin og gode bokseferdigheter under mesterskapet. At vi oppnår slike resultater allerede i vår første deltakelse i Rekruttmesterskapet, betyr svært mye for hele miljøet vårt, sier hovedtrener Kai Rasmus.

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Prestasjonen har også en spesiell plass i Saudas idrettshistorie. Det er over 40 år siden Sauda sist kunne feire en boksemester. Den forrige mesteren kom tidlig på 1980-tallet.

Klubben har røtter tilbake til 2016, da kampsportklubben ble startet av Niels Sebastian Stuhr og Stian Bjørheim. I 2024 ble det etablert en egen gruppe for boksing og kickboksing, med Kai Rasmus og Stian Bjørheim som hovedtrenere.

På kort tid har det vokst fram et svært godt treningsmiljø. Selv om de sportslige resultatene betyr mye, er inkludering, trivsel og fellesskap blant klubbens viktigste verdier. Det skal være plass til både dem som ønsker å konkurrere, og dem som først og fremst vil trene, utvikle seg og være en del av et godt miljø.

– Hos oss skal alle føle seg velkomne og sett. Alle begynner på sitt eget nivå, og så bygger vi oss opp sammen. Vi har fått et utrolig godt treningsmiljø der utøverne støtter, hjelper og heier på hverandre. Målet er at bokseklubben skal være et sted der barn, ungdom og voksne opplever trygghet, mestring og treningsglede, sier Stian Bjørheim.

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Klubben har også lånt et godt uttrykk fra skolen i Sauda: «En god plass å væra, er en god plass å læra.»

– Det beskriver godt hva vi ønsker å være. Når folk trives, føler seg trygge og opplever at de hører til, skapes også det beste grunnlaget for læring og utvikling, sier Rasmus.

Som en del av inkluderingsarbeidet ønsker klubben nå å få flere jenter inn i boksemiljøet.

– Boksing er en fantastisk idrett for både jenter og gutter. Vi ønsker oss flere jenter i klubben, og dersom interessen er stor nok, vil vi gjerne etablere egne jente- og kvinnepartier. Det viktigste er at alle som er nysgjerrige, skal føle seg velkomne til å komme og prøve, sier Kai Rasmus.

Resultatene fra Rekruttmesterskapet markerer starten på et nytt kapittel i Saudas boksehistorie. Klubben håper prestasjonene til Daniil og Oleksii kan inspirere enda flere til å ta turen innom boksetreningen.