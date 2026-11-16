– «Hverdagssterk» og gode liv med Line Hesby Nessa

Sauda Sanitetsforening inviterer til åpent møte torsdag med kiropraktor Line Hesby Nessa. Hesby Nessa har valgt tema «Hverdagssterk» og hvem kan ikke ha behov for å bli det? Til daglig arbeider Line Hesby Nessa som kiropraktor ved Saudaklinikken og treffer stadig pasienter som strever med å klare hverdagen med alle dens utfordringer, gjøremål og krav. Ofte kan problemene sette seg i kroppen og bidra til både vond rygg og annen elendighet. Hvordan skal vi så prøve å leve livene våre på en slik måte at vi forebygger skade og uhelse og beholder god helse så lenge vi kan? Kan en finne styrke i seg selv til å klare alt eller hvor kan en få nødvendig påfyll?

Denne kvelden hjelper Line Hesby Nessa oss til å finne veien til det gode liv med sterk helse og så får vi bare ta det til oss og bruke kunnskapen som best vi kan. Velkommen til en helsebringende aften! Som om ikke dette er nok har Kristine Espeland Rafdal sagt ja til å åpne kveldens arrangement med et kort kåseri om «kropp og humor» uten at vi skal røpe hva dette skal gå ut på. En god helse krever også litt god og sunn mat i hverdagen og vi serverer noe som både er sunt og godt. Samtidig minner vi om at det blir julebord for våre medlemmer i desember.

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Aslaug Tangeraas, Sauda sanitetsforening