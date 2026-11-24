Et lite minne fra Smeltedigel-kvelden! Deltakerne rundt et tilfeldig sammensatt bord skrev navnene sine på en lapp. Et koselig minne om nye møter og gode samtaler. Privat

12. november var det igjen tid for Sauda Smeltedigel, og denne gangen samlet vi over 30 personer. Det ble en god blanding av folk fra Polen, England, Ukraina, Tyskland og Norge, både tilflyttere og saudabuer.

Det er fort gjort å sette seg sammen med dem man kjenner fra før. Visjonen bak Smeltedigel er nettopp at folk skal blande seg. Og noen ganger trenger vi litt hjelp for å få det til. Denne gangen tok vi i bruk et velprøvd grep: Tilfeldig bordplassering! Folk havnet rundt bordet med noen de kanskje aldri hadde snakket med før. Og hva snakker man om da? Vi hadde lagt ut samtalekort på bordene, i tilfelle noen trengte litt hjelp til å komme i gang.

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For noen var det kanskje litt skummelt i starten. Men det er jo også en god følelse å utfordre seg selv og oppdage at det går helt fint. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger om interessante samtaler som ga nye perspektiver og ideer. Og den følelsen av å ha våget noe nytt og fått en fin opplevelse med folk man ellers aldri ville møtt; den er gull verdt.

Nettopp det å møte mennesker som er annerledes enn oss selv, er viktig. Å være nysgjerrige på hverandre, lytte og tåle at andre mener noe annet enn oss selv, er noe av grunnlaget for et velfungerende demokrati.

Er Smeltedigel også for saudabuer? Klart det! Her er alle voksne velkomne, enten de har bodd i Sauda hele livet eller nettopp har flyttet hit. Skal tilflyttere bli en del av lokalsamfunnet, må også de som bor her fra før, være med og bli kjent med dem. Og alle fortjener jo en kjekk kveld!

Ellers ble det servert tomatsuppe med masse godt tilbehør og et stort utvalg av drikke. Kerstin rakk heldigvis akkurat å lage litt ekstra mat til alle som meldte seg på bare noen timer før arrangementet!

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En liten oppfordring til neste gang: Meld deg gjerne på senest dagen før, så rekker vi å lage nok mat til alle og ta hensyn til eventuelle matallergier.

Tusen takk til alle som kom og bidro til en skikkelig kjekk kveld!

Ref. Sabine Otto-Rød