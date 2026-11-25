De går fortsatt på barneskolen, men om noen år kan de være programmerere, ingeniører, teknologer eller fagarbeidere i et arbeidsliv der teknologi vil spille en stadig større rolle. På Girl Tech Fest i Sauda fikk jenter i 5. klasse utforske teknologi på egne premisser og lære mer om hvordan de kan være med på å utvikle framtidens teknologi.

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– Vi kommer til å trenge mange flinke folk med teknologisk og realfaglig kompetanse i årene framover. Da er det viktig at vi klarer å vise jenter tidlig hvor mange spennende muligheter som finnes. Vi håper dager som dette kan skape nysgjerrighet og mestringsfølelse, og kanskje inspirere noen til å holde fast ved interessen også når de blir eldre, sier Kristina Letnes i Statkraft, som sammen med kollega Sigrid Bojesen Fatnes og ti andre kvinner fra arbeidslivet i Sauda var med på å arrangere Girl Tech Fest onsdag 18. november.

Målet med arrangementet var å gi 5. klassingene en annerledes skoledag der de kunne legge skolebøkene litt til side og i stedet teste, bygge og utforske teknologi selv. Bak arrangementet stod Bouvet, Statkraft, Saudefaldene, Eramet, Sauda kommune og Rogaland fylkeskommune ved Sauda vidaregåande skule.

Interessen faller i en viktig alder

Selv om Girl Tech Fest først og fremst er lek og moro for barna, er bakgrunnen for arrangementet mer alvorspreget.

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Barns interesse for teknologi og realfag er god fram til 10-12-årsalderen, men synker deretter betydelig. Selv om jenter i gjennomsnitt har bedre standpunktkarakterer enn gutter i både matematikk og naturfag ved avsluttet grunnskole, velger langt færre jenter enkelte teknologifag.

Girl Tech Fest skal bidra til å gjøre noe med nettopp dette, ved å la jentene prøve teknologien selv og oppleve hva den faktisk kan brukes til. Gjennom ulike aktiviteter fikk jentene prøve teknologien i praksis. De bygget blant annet et minikraftverk i Lego, der oppgaven var å få rotasjon i løpehjulet og skape nok energi til å få lys i et hus. De fikk også prøve VR-briller og Sphero-biler og delta i spennende kjemiforsøk.

– Det handler ikke om at jentene mangler forutsetninger for å lykkes med teknologi og realfag. Derfor er det viktig å skape arenaer der de får prøve selv, oppleve mestring og møte kvinner de kan identifisere seg med. De trenger ikke vite hva de skal bli, men vi ønsker at teknologi skal være en mulighet de ikke velger bort, sier Letnes.

Mulighetene er mange

Gjennom ulike aktiviteter fikk jentene prøve teknologien i praksis. Privat

Sigrid Bojesen i Statkraft skryter av samarbeidet mellom de lokale aktørene i Sauda.

– Noe av det fine med Girl Tech Fest er at næringslivet, kommunen og videregående skole går sammen om å vise fram mulighetene som finnes her i Sauda. Alle virksomheter har behov for å rekruttere god kompetanse i årene framover, og da er det viktig at barn og unge får se bredden i det lokale arbeidslivet, sier hun.

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For dem som tar med seg interessen videre, finnes det muligheter innen langt mer enn én bransje. Teknologisk og realfaglig kompetanse brukes innen alt fra programmering og ingeniørfag til industri, energi og en rekke andre deler av arbeidslivet.

Også for Statkraft er dette viktig. Utvikling, drift og fornyelse av kraftsystemet krever kompetanse innen en rekke tekniske fagområder. Ved å delta på Girl Tech Fest ønsker Statkraft å vise barn og unge noen av mulighetene som finnes innen fornybar energi.

– I Statkraft ser vi selvfølgelig behovet fra vår egen bransje, og vi håper flere jenter får øynene opp for mulighetene innen fornybar energi. Men dette er større enn oss. Teknologi vil være avgjørende på stadig flere områder i samfunnet, og da trenger vi at både jenter og gutter er med på å utvikle løsningene for framtiden, oppsummerer Letnes.

Ref. Henrik Henke Geelmuyden, Statkraft